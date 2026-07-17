В Прикамье третьи сутки ищут пропавшую медсестру

Родные женщины считают, что у неё произошёл нервный срыв на фоне потери работы и мыслей о финансовых обязательствах. Известно, что медсестра сама ушла из дома, на связь с близкими она не выходит, дома пропавшую ждут 15-летний сын и супруг. Родственники написали заявление в полицию.