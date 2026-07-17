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Морские суда попросили помочь в поисках пропавшего в Приморье вертолета

Суда в Японском море попросили помочь искать обломки пропавшего вертолета.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Морские суда, работающие в акватории Японского моря, попросили помочь в возможном обнаружении фрагментов вертолета, пропавшего в Приморье в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

«МСКЦ Владивосток и МСПЦ Южно-Сахалинск оповестили все морские суда, работающие в акватории Татарского пролива, на участке от населенного пункта Самарга до населенного пункта Терней, вести осмотрительность на предмет обнаружения фрагментов, которые могут указывать на принадлежность воздушного судна», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Росавиации агентству сообщили, что специалисты КГБУ «Приморская авиабаза» и силы МЧС обследовали участки береговой линии Японского моря, ведя поиски пропавшего вертолета.

Вертолет компании «Гранат», пропавший в ходе лесоавиационных работ на севере Приморского края, ищут с 21 июня. На борту была женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

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