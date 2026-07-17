Власти Ангарска обязали возвести дамбу для защиты СНТ от подтопления

IrkutskMedia, 17 июля. Администрацию Ангарского городского округа обязали возвести дамбу для защиты СНТ от подтопления. В прокуратуру обратились члены садоводства «Ясная поляна», которые сообщили о постоянных затоплениях территории при повышении уровня воды в Китое. В СНТ, созданном более 40 лет назад, зарегистрировано 248 дачных земельных участков, на 60% которых граждане проживают постоянно.