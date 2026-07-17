Власти Ангарска обязали возвести дамбу для защиты СНТ от подтопления

IrkutskMedia, 17 июля. Администрацию Ангарского городского округа обязали возвести дамбу для защиты СНТ от подтопления. В прокуратуру обратились члены садоводства «Ясная поляна», которые сообщили о постоянных затоплениях территории при повышении уровня воды в Китое. В СНТ, созданном более 40 лет назад, зарегистрировано 248 дачных земельных участков, на 60% которых граждане проживают постоянно.
Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, при половодье уровень воды в Китое превышает критические отметки и затапливает прилегающие участки. За 40 лет произошло несколько наводнений, которые привели к полному затоплению домов и участков.
Специалисты заключили, что единственным способом защиты от подтоплений является создание капитального объекта инженерной защиты (дамбы). При этом власти самостоятельно мер по строительству не принимают.
Ангарский городской суд признал незаконным бездействие администрации и обязал ее создать сооружение инженерной защиты. Прокуратура проконтролирует решение суд после его вступления в законную силу.
Ранее агентство сообщало, что движение в сторону Бодайбо ограничили из-за подъема уровня воды на реке Муя. Проезд закрыт для всех видов транспорта на нескольких участках региональной дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо. Около железнодорожного моста вода вышла на дорожное полотно на 395-м и 398-м км трассы. На этих участках проезд временно отсутствует.