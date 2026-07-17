В Астане вынесли приговор по громкому делу о контрабанде наркотиков из Таиланда

В полиции добавили, что с начала текущего года департаментом полиции на транспорте выявлено 202 наркоправонарушения, в том числе 41 факт сбыта, 6 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также 16 фактов контрабанды. Всего из незаконного оборота изъято свыше 172 кг наркотических средств.