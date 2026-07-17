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Семерых новосибирцев осудят за мошенничество на 18 миллионов рублей

В Новосибирске в суд ушло уголовное дело в отношении семерых местных жителей, четверо из которых не достигли совершеннолетия. Фигурантов обвиняют в мошенничестве и покушении на него в составе организованной группы. Им инкриминируют части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным следствия, с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленники посредством мобильной связи и мессенджеров убеждали граждан, в основном пожилых, что спасают их сбережения от хищения. Для этого они представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и различных организаций. После чего жертвы передавали наличные курьерам, входившим в группу. Действуя по этой схеме, обвиняемые похитили более 18 миллионов рублей у восьми потерпевших.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Прокуратура также заявила гражданские иски в интересах пяти пожилых потерпевших о возмещении как материального, так и морального вреда, причиненного преступными действиями мошенников.