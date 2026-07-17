Семерых новосибирцев осудят за мошенничество на 18 миллионов рублей

По данным следствия, с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленники посредством мобильной связи и мессенджеров убеждали граждан, в основном пожилых, что спасают их сбережения от хищения. Для этого они представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и различных организаций. После чего жертвы передавали наличные курьерам, входившим в группу. Действуя по этой схеме, обвиняемые похитили более 18 миллионов рублей у восьми потерпевших.