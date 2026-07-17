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На Красноярском водохранилище две девочки-подростка уплыли на сапах

Спасатели нашли путешественниц далеко от берега без спасательных жилетов.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище спасатели предотвратили возможную беду. Накануне вечером, 16 июля, в Сыдинском заливе две несовершеннолетние девочки уплыли на сапбордах и без спасательных жилетов. Мама спохватилась и забила тревогу только через час. Позвонила по телефону 112.

Краснотуранские спасатели тут же выехали в акваторию залива. Юных экстремалок обнаружили через несколько минут, живых, здоровых, но сильно уставших и напуганных. Они признались, что потеряли ориентир, поэтому заплыли слишком далеко. Обеих передали родителям.

Но это еще не все. Вскоре диспетчер экстренной службы сообщил, что в том же Сыдинском заливе ушел в плавание на сапе 38-летний мужчина. И тоже без спасательного жилета. Его искали целых полчаса. Нашли, доставили на базу отдыха и передали родственникам.