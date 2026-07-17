На Красноярском водохранилище две девочки-подростка уплыли на сапах

Но это еще не все. Вскоре диспетчер экстренной службы сообщил, что в том же Сыдинском заливе ушел в плавание на сапе 38-летний мужчина. И тоже без спасательного жилета. Его искали целых полчаса. Нашли, доставили на базу отдыха и передали родственникам.