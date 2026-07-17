В Одессе и Николаеве прозвучали взрывы

В Одессе и Николаеве произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», опубликовав информацию в своем Telegram-канале.
Согласно данным украинских СМИ, взрыв в Одессе произошел на фоне объявленной воздушной тревоги. Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины также указывала на действие сигнала тревоги в Одесской области.
Позднее телеканал сообщил о взрыве в Николаеве. На момент публикации официальной информации о причинах произошедшего и возможных последствиях от украинских властей не поступало.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля мощные взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове и Одессе. При этом воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.