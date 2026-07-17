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В Одессе и Николаеве прозвучали взрывы

В нескольких городах Украины прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе и Николаеве произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», опубликовав информацию в своем Telegram-канале.

Согласно данным украинских СМИ, взрыв в Одессе произошел на фоне объявленной воздушной тревоги. Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины также указывала на действие сигнала тревоги в Одесской области.

Позднее телеканал сообщил о взрыве в Николаеве. На момент публикации официальной информации о причинах произошедшего и возможных последствиях от украинских властей не поступало.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля мощные взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове и Одессе. При этом воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

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