Сразу в пяти регионах РФ объявили угрозу ракетной атаки

В Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Самарской областях в пятницу утром объявили угрозу ракетной атаки.
Соответствующие сообщения опубликовали главы регионов в своих соцсетях.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — предупредил местных жителей губернатор Александр Гусев.
Он призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не покидать их до отбоя тревоги.
Следом аналогичные предупреждения выпустили главы Липецкой, Тульской и Самарской областей.
Жители Тамбовской области узнали об угрозе ракетной атаки из рассылки ГУ МЧС России по региону.
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