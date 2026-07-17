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Сразу в пяти регионах РФ объявили угрозу ракетной атаки

В Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Самарской областях в пятницу утром объявили угрозу ракетной атаки.

В Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Самарской областях в пятницу утром объявили угрозу ракетной атаки.

Соответствующие сообщения опубликовали главы регионов в своих соцсетях.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — предупредил местных жителей губернатор Александр Гусев.

Он призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не покидать их до отбоя тревоги.

Следом аналогичные предупреждения выпустили главы Липецкой, Тульской и Самарской областей.

Жители Тамбовской области узнали об угрозе ракетной атаки из рассылки ГУ МЧС России по региону.

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