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В Волгограде врачи «скорой» спасли жизнь ребенка на пожаре

Бригада скорой помощи в Волгограде стала ангелом хранителем для годовалой девочки, которая.

Бригада скорой помощи в Волгограде стала ангелом хранителем для годовалой девочки, которая на пожаре надышалась продуктами горения и находилась в бессознательном состоянии. Врачи в буквальном смысле откачали малышку и спасли ей жизнь.

Как рассказали в облздраве, происшествие случилось 3 июля этого года. Тревожный вызов о пожаре поступил на подстанцию № 2 филиала № 1. Бригада скорой помощи выдвинулась на место.

— К приезду медиков из очага пожара сотрудники МЧС вынесли годовалую девочку, которая находилась в тяжелом состоянии без сознания в результате отравления продуктами горения. Фельдшер немедленно приступила к оказанию медицинской помощи — ингаляции кислорода, а также вызвала в помощь врачебную бригаду, — рассказали в облздраве.

Ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25. В настоящее время девочку уже выписали домой.

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