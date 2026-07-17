В Самаре временно остановлено движение наземного общественного транспорта

Глава Самары Иван Носков сообщил о приостановке движения наземного общественного транспорта в городе.
«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал градоначальник в «Максе».
При этом глава города уточнил, что метро работает по расписанию.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Самарской области один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе ребенок. Все пострадавшие в экстренном порядке доставлены в больницы.