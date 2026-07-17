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В Самаре временно остановлено движение наземного общественного транспорта

В Самаре ввели ограничения на движение общественного транспорта утром 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самары Иван Носков сообщил о приостановке движения наземного общественного транспорта в городе.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал градоначальник в «Максе».

При этом глава города уточнил, что метро работает по расписанию.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Самарской области один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе ребенок. Все пострадавшие в экстренном порядке доставлены в больницы.