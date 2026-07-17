Ракетная опасность объявлена в Московской области

В Московской области объявлена угроза ракетной опасности, жителей призвали проследовать в безопасные места. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Подмосковью.
— Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие, — говорится в сообщении РСЧС.
Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано укрыться в зданиях, подземных переходах и паркингах. Возможны перебои с интернетом. Запрещена съемка беспилотников и работы ПВО.
Ранее в Московской области была объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.