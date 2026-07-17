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Daily Mail назвала возможную причину аномального землетрясения у берегов США

Его могли вызвать военные учения, сообщила газета.

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,9 с глубиной очага 0 км, произошедшее 16 июля у берегов американского штата Флорида, может свидетельствовать о взрыве, произведенном в толще воды. Такое предположение выразил представитель Геологической службы США в интервью газете Daily Mail.

«Зарегистрированные колебания грунта больше похожи на взрыв, чем на землетрясение естественного происхождения», — приводит газета слова представителя службы.

По информации Daily Mail, ВМС США на протяжении десятилетий проводят контролируемые подводные взрывы рядом со своими новыми военными кораблями. Это делается с целью проверки кораблей на устойчивость к детонации мин и торпед. Так, в 2021 году военно-морские силы провели испытательный взрыв рядом с новым авианосцем USS Gerald R Ford на том же месте, что и 16 июля. Подобные контролируемые взрывы также осуществлялись в 2016, 2008, 1990 и 1987 годах.

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