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Поезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области

Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд в Нижегородской области.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области грузовой поезд протаранил выехавший на железнодорожные пути грузовик. Инцидент произошел на станции Каликино в ночь на 17 июля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся поездом. Машинист локомотива предпринял экстренные меры по торможению, однако не смог избежать столкновения.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. В результате аварии задерживаются в пути три пассажирских поезда.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пассажирский поезд «Москва — Махачкала» протаранил «Камаз».