Поезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области

В Нижегородской области грузовой поезд протаранил выехавший на железнодорожные пути грузовик. Инцидент произошел на станции Каликино в ночь на 17 июля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся поездом. Машинист локомотива предпринял экстренные меры по торможению, однако не смог избежать столкновения.
Никто из людей в результате происшествия не пострадал. В результате аварии задерживаются в пути три пассажирских поезда.
Ранее сообщалось, что в Дагестане пассажирский поезд «Москва — Махачкала» протаранил «Камаз».