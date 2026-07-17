Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке

Ранее в Новосибирске 10-летний мальчик скончался во время прогулки. Причиной смерти стал удар электрическим током. Школьник прикоснулся к водосточной трубе, которая по неустановленной пока причине оказалась под высоким напряжением. Спасти ребёнка не удалось, он умер на месте происшествия до приезда медиков.