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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке

Два сотрудника подрядной организации погибли во Владивостоке после обрыва стальных канатов фасадного подъёмника на строительном объекте. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, рабочие находились внутри конструкции, которая сорвалась во время проведения высотных работ.

Источник: Life.ru

«Лицо из числа сотрудников коммерческой организации-субподрядчика нарушило правила техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ на строительном объекте в районе улицы Адмирала Невельского в городе Владивостоке, в результате чего произошёл разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъёмника, внутри которого находились двое рабочих», — говорится в сообщении. Двое работников упали с высоты около 66 метров.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее гибель людей. На месте происшествия работают сотрудники СК. Они проводят осмотр территории, опрашивают свидетелей и должностных лиц, отвечавших за безопасность производства работ.

Прокуратура также взяла ситуацию на контроль. На площадку выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. В ведомстве сообщили, что оценят исполнение законодательства об охране труда, а также результаты проверки Государственной инспекции труда.

Ранее в Новосибирске 10-летний мальчик скончался во время прогулки. Причиной смерти стал удар электрическим током. Школьник прикоснулся к водосточной трубе, которая по неустановленной пока причине оказалась под высоким напряжением. Спасти ребёнка не удалось, он умер на месте происшествия до приезда медиков.

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