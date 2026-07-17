14 человек погибли, еще 5 пострадали при крушении пикапа с обрыва в Перу

На севере Перу пикап с 19 пассажирами рухнул с обрыва, сообщает AFP. Трагедия произошла в районе Сан-Хуан, расположенном в 800 километрах к северу от столицы Лимы.
По словам чиновника муниципалитета Рикардо Чилона, погибли 14 человек, еще пятеро пострадали. Среди жертв — ребенок и водитель автомобиля.
Пассажиры направлялись в Сьюдад-де-Диос, расположенный недалеко от района Сан-Хуан. Ведется расследование для установления точных причин аварии. По предварительным данным, автомобиль сорвался с обрыва. Другие подробности не уточняются.