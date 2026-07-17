Причиной необычного землетрясения у Флориды могло стать военное испытание

Ранее в Венесуэле обновили данные о последствиях разрушительного землетрясения. На 16 июля погибло 4930 человек. 17 907 людей остались без постоянного жилья. Власти создали 107 временных лагерей для пострадавших, где сейчас находятся более 21 тысячи человек. В 856 зданиях зафиксированы повреждения, из них 190 полностью разрушены. В ликвидации последствий задействованы более 30 тысяч работников экстренных служб и свыше 31 тысячи добровольцев.