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В Ростовской области в ночь на 17 июля отразили атаку БПЛА

В пяти районах Дона сбили дроны в ночь на 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 17 июля была отражена очередная вражеская атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По официальным данным, дроны уничтожены в пяти муниципалитетах: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — прокомментировал глава Донского края.

Юрий Слюсарь добавил, что по состоянию на 6:00 17 июля в регионе сохраняется беспилотная опасность.

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