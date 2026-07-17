Поезд протаранил грузовик на переезде в российском городе

Происшествие привело к задержке трех поездов дальнего следования. Поезд из Нового Уренгоя в Москву задерживается на три часа, из Москвы в Киров — на час 16 минут, из Кирова в столицу — на полчаса. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.