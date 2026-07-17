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Поезд протаранил грузовик на переезде в российском городе

В Нижегородской области на железнодорожном переезде станции Каликино произошло столкновение грузовика с грузовым составом.

В Нижегородской области на железнодорожном переезде станции Каликино произошло столкновение грузовика с грузовым составом. Инцидент случился в 00:53 17 июля, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.

Происшествие привело к задержке трех поездов дальнего следования. Поезд из Нового Уренгоя в Москву задерживается на три часа, из Москвы в Киров — на час 16 минут, из Кирова в столицу — на полчаса. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Нижегородской области на железнодорожном переезде станции Каликино произошло столкновение грузовика с грузовым составом. Инцидент случился в 00:53 17 июля, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.

Происшествие привело к задержке трех поездов дальнего следования. Поезд из Нового Уренгоя в Москву задерживается на три часа, из Москвы в Киров — на час 16 минут, из Кирова в столицу — на полчаса. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.