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Toyota сбила 14-летнего самокатчика на переходе в Комсомольске

Материалы о нарушении правил подростком направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Комсомольске-на-Амуре 14-летний подросток попал под машину, когда пересекал пешеходный переход на арендованном электросамокате. Школьника госпитализировали с переломом голени, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 15 июля около 21:00 возле дома № 21 на проспекте Первостроителей. За рулём Toyota Cresta находился 38-летний мужчина, который ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Сидоренко в направлении улицы Васянина. В этот момент подросток выехал на нерегулируемый переход, не спешившись с самоката. Автомобиль сбил несовершеннолетнего, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Материалы о нарушении правил подростком направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Сотрудникам полиции также предстоит решить, есть ли основания привлечь его законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Госавтоинспекции напомнили, что пользователи электросамокатов и велосипедисты обязаны спешиваться перед пешеходным переходом. Пересекать дорогу верхом запрещено правилами дорожного движения.