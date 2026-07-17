Toyota сбила 14-летнего самокатчика на переходе в Комсомольске

Авария произошла 15 июля около 21:00 возле дома № 21 на проспекте Первостроителей. За рулём Toyota Cresta находился 38-летний мужчина, который ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Сидоренко в направлении улицы Васянина. В этот момент подросток выехал на нерегулируемый переход, не спешившись с самоката. Автомобиль сбил несовершеннолетнего, после чего пострадавшего доставили в больницу.