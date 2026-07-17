Родственники задержанного в Армении россиянина ищут ему адвоката

Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. На данный момент Александр Ермаков находится в СИЗО.