Родственники задержанного в Армении россиянина ищут ему адвоката

ОМСК, 17 июл — РИА Новости. Родственники уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Армении, ищут для него адвокатов, рассказал РИА Новости его брат.
Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. На данный момент Александр Ермаков находится в СИЗО.
«Наш адвокат туда летал, но его не допустили к Саше. Мы пытаемся сейчас найти другого адвоката. Уже человек пять-шесть обзвонили через друзей-знакомых. Пока поиски продолжаются», — сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.
Как уточнил родственник, между Александром и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.