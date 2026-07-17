В Биробиджане женщине выплатят 50 тысяч за наезд автобуса на переходе

В Биробиджане 51-летняя женщина добилась компенсации после того, как её сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Суд взыскал с владельца машины 50 тысяч рублей морального вреда, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
ДТП произошло 7 ноября 2025 года на улице Шолом-Алейхема. Водитель ВАЗ-21063 не пропустил горожанку, переходившую дорогу, и совершил наезд.
Пострадавшая получила ушибы и гематомы, обращалась в травмпункт и проходила лечение. Хотя травмы юридически не причинили вреда здоровью, женщина испытывала боль и нравственные переживания.
Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходного перехода. После этого пострадавшая обратилась в суд с требованием компенсировать причинённые ей страдания.
Прокурор поддержал требования биробиджанки. Суд обязал собственника автомобиля выплатить ей 50 тысяч рублей.