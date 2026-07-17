В Биробиджане женщине выплатят 50 тысяч за наезд автобуса на переходе

В Биробиджане 51-летняя женщина добилась компенсации после того, как её сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Суд взыскал с владельца машины 50 тысяч рублей морального вреда, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.