Три жителя Норильска украли драгметаллы с завода на 23 миллиона

Схема была такая: сообщники работали на одном из местных заводов. Они перемещали похищенное вещество, содержащее драгоценные металлы, из цеха между помещениями через коммуникационные трубы и тайно выносили его. Таким образом, спокойно пустые проходили через пункт досмотра на КПП.