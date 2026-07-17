Один из железнодорожных путей повредился в Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
В связи с этим движение поездов временно организовали по второму пути. Пострадавших в результате произошедшего нет, причины происшествия устанавливаются. Возможны задержки составов.
— Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги, — добавили в Telegram-канале.
Днем ранее также произошел сход вагонов на участке Кишерть — Шумково в Пермском крае. Причиной произошедшего стала деформация насыпи — в регионе за последние несколько дней выпало аномальное количество осадков.
Кроме того, 10 июля в Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем. Инцидент произошел в районе станции Стайный. На место были направлены три восстановительных поезда.