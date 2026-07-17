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31,5 тысячи заражённых цветов уничтожили в Хабаровске

В хризантемах и герберах обнаружили цветочный трипс.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске уничтожили две партии цветов, зараженных западным цветочным трипсом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Цветы были доставлены из Китая в Хабаровск в начале июля. Во время осмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили на них признаки заболевания и отобрали пробы. Экспертиза подтвердила, что 31,5 тысяча гвоздик, хризантем, гербер, жасмина, гардений, декоративных подсолнухов и других цветов заражены. Ввоз растений был запрещен.

— 16 июля на специализированном предприятии в Хабаровске уничтожены две партии цветов. С начала 2026 года в связи с выявлением карантинных объектов уничтожено 205,2 тысячи штук импортных срезов цветов, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, ранее Россельхознадзор предотвратил ввоз в Хабаровск 15 тысяч заражённых цветов из Китая.