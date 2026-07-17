31,5 тысячи заражённых цветов уничтожили в Хабаровске

В Хабаровске уничтожили две партии цветов, зараженных западным цветочным трипсом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Цветы были доставлены из Китая в Хабаровск в начале июля. Во время осмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили на них признаки заболевания и отобрали пробы. Экспертиза подтвердила, что 31,5 тысяча гвоздик, хризантем, гербер, жасмина, гардений, декоративных подсолнухов и других цветов заражены. Ввоз растений был запрещен.
— 16 июля на специализированном предприятии в Хабаровске уничтожены две партии цветов. С начала 2026 года в связи с выявлением карантинных объектов уничтожено 205,2 тысячи штук импортных срезов цветов, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, ранее Россельхознадзор предотвратил ввоз в Хабаровск 15 тысяч заражённых цветов из Китая.