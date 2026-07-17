31,5 тысячи заражённых цветов уничтожили в Хабаровске

Цветы были доставлены из Китая в Хабаровск в начале июля. Во время осмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили на них признаки заболевания и отобрали пробы. Экспертиза подтвердила, что 31,5 тысяча гвоздик, хризантем, гербер, жасмина, гардений, декоративных подсолнухов и других цветов заражены. Ввоз растений был запрещен.