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Железнодорожный путь поврежден в российском городе

В Воронежской области на перегоне Некрылово — Колено поврежден один из железнодорожных путей.

В Воронежской области на перегоне Некрылово — Колено поврежден один из железнодорожных путей. Инцидент произошел ночью 17 июля, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет.

Движение поездов организовано по второму пути. В ведомстве предупредили, что возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Железнодорожники уже устраняют последствия происшествия, на месте работает оперативный штаб ЮВЖД.

Причины произошедшего устанавливаются. О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.