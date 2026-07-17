Железнодорожный путь поврежден в российском городе

В Воронежской области на перегоне Некрылово — Колено поврежден один из железнодорожных путей. Инцидент произошел ночью 17 июля, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет.
Движение поездов организовано по второму пути. В ведомстве предупредили, что возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Железнодорожники уже устраняют последствия происшествия, на месте работает оперативный штаб ЮВЖД.
Причины произошедшего устанавливаются. О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.