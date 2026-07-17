К расправе над украинским боксером Карпачевым причастны четыре человека

Владислав Карпачев выступал в весовой категории до 64 кг. В 2016 году завоевал бронзу чемпионата Украины по боксу среди молодежи, а ранее — серебро в национальном чемпионате среди юниоров. В 2013 году спортсмен выиграл бронзу на чемпионате Европы среди школьников. В 2015 году он выступал на чемпионате мира среди юниоров в Санкт-Петербурге, а также входил в состав молодежной сборной Украины.