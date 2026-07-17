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К расправе над украинским боксером Карпачевым причастны четыре человека

Ими оказались военнослужащие ВСУ, таксист и наводчица, рассказал отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих, таксист и наводчица причастны к расправе над украинским боксером, бронзовым призером чемпионата Европы среди школьников Владиславом Карпачевым. Об этом рассказал ТАСС отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

«Один местный [солдат ВСУ] с Межевой [Днепропетровской области], который стрелял. Один [солдат ВСУ] — из Львова и один, я не знаю откуда, но они (полицейские — прим. ТАСС) сказали, [что] таксист. И наводчица», — рассказал он.

Ранее Игорь Карпачев рассказал ТАСС, что украинские солдаты в Гришине расстреляли его сына Владислава. Как уточнил отец погибшего спортсмена, в ходе следствия выяснилось, что к убийству причастны украинские военнослужащие, которых дочь кумы Карпачевых — Елена Кислая — навела на боксера. Наживой солдат стали $8 тысяч, подержанная «Тойота» и небольшая сумма в гривнах.

Владислав Карпачев выступал в весовой категории до 64 кг. В 2016 году завоевал бронзу чемпионата Украины по боксу среди молодежи, а ранее — серебро в национальном чемпионате среди юниоров. В 2013 году спортсмен выиграл бронзу на чемпионате Европы среди школьников. В 2015 году он выступал на чемпионате мира среди юниоров в Санкт-Петербурге, а также входил в состав молодежной сборной Украины.

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