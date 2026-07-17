В Новосибирске электропоезд насмерть сбил мужчину в наушниках

Сообщение об инциденте поступило 16 июля в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инская. Полицейские приехали на место и выяснили детали случившегося. Мужчина шел вдоль путей в наушниках и не соблюдал безопасную дистанцию. Машинист электропоезда вовремя заметил пешехода, подал звуковой сигнал и нажал на экстренный тормоз. Однако столкновения все равно не удалось избежать. Мужчина скончался еще до того, как на место приехала скорая помощь.