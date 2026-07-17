Лишенный многомиллионного имущества экс-глава ГИБДД Степанов вновь предстанет перед судом

Напомним, что Александр Степанов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления). Производство по уголовному делу было приостановлено 12 января 2026 года. Тогда сообщалось, что бывший высокопоставленный полицейский якобы заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. 14 июля текущего года Центральный районный суд возобновил производство и назначил судебное заседание на 22 июля. С чем связано возобновление дела не поясняется.