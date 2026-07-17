Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишенный многомиллионного имущества экс-глава ГИБДД Степанов вновь предстанет перед судом

Центральный районный суд Волгограда возобновил производство по уголовному делу в отношении экс-начальника.

Центральный районный суд Волгограда возобновил производство по уголовному делу в отношении экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова. Такие данные указаны на сайте суда.

Напомним, что Александр Степанов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления). Производство по уголовному делу было приостановлено 12 января 2026 года. Тогда сообщалось, что бывший высокопоставленный полицейский якобы заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. 14 июля текущего года Центральный районный суд возобновил производство и назначил судебное заседание на 22 июля. С чем связано возобновление дела не поясняется.

Карьера Степанова пошла под откос летом 2023 года после скандальной истории, связанной с певицей Анет Сай. Девушку тогда доставили в аэропорт с мигалками на служебной машине, о чем она радостно сообщила своим подписчикам в соцсетях и даже показала видео, как это было. После этого происшествия Степанов был уволен.

Позже стало известно, что прокуратура истребовала у него в доход государства многомиллионное имущество, приобретенное на неподтверждённые доходы.

По решению суда в доход государства у экс-главы ГИБДД забрали автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля на общую сумму более 49 млн рублей.