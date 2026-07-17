Молодая россиянка 4 года проведет в колонии за спаивание несовершеннолетних

В Красноярском крае суд отправил в колонию 19-летнюю жительницу деревни Малая Камарчага, устроившую из своей квартиры пивную для подростков. Осенью прошлого года она покупала алкоголь и звала к себе 13−15-летних школьников через мессенджер. Пили пиво или мешали его с водкой — так называемый «ерш». Компания снимала всё на видео, а в телефоне хозяйки появилась группа «Собутыльники».