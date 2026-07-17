Молодая россиянка 4 года проведет в колонии за спаивание несовершеннолетних

В Красноярском крае суд отправил в колонию 19-летнюю жительницу деревни Малая Камарчага, устроившую из своей квартиры пивную для подростков. Осенью прошлого года она покупала алкоголь и звала к себе 13−15-летних школьников через мессенджер. Пили пиво или мешали его с водкой — так называемый «ерш». Компания снимала всё на видео, а в телефоне хозяйки появилась группа «Собутыльники».
Родители забили тревогу, когда дети стали возвращаться домой пьяными. Одна мать застала сына в квартире девушки, на что та ответила: «Я предложила, а они не отказывались». Подростки признались, что сначала хотели «просто попробовать», а потом шли снова — одному даже понравилось.
В суде фигурантка не признала вину, но гособвинитель представил неопровержимые доказательства. Девушку осудили по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», и назначили 4 года колонии общего режима. Приговор вступил в силу.