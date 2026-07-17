В Самарской области 17 июля около часа действовал режим ракетной опасности

«На территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своём канале в «Максе» примерно в 07:47.
Ранее атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. В Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах сбили БПЛА. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. Режим беспилотной опасности в регионе не отменён.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше