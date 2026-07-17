Двух жителей Приморья задержали по подозрению в хищении 250 аккаунтов «Госуслуг»

Следствие считает, что с ноября 2025 года по май 2026 года подозреваемые занимались отправкой фишинговых сообщений. В них россиянам сообщали о якобы выявленном несанкционированном доступе к их личному кабинету на «Госуслугах» и предлагали связаться с указанным номером телефона. Эти контакты использовали участники мошеннической схемы. После общения с потерпевшими злоумышленники получали данные, необходимые для входа в аккаунты. Всего им удалось получить доступ к 250 учётным записям пользователей.