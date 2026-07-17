Короткое замыкание в эскалаторе привело к пожару в центре Иркутска

Вечером 16 июля 2026 в административном здании на улице Карла Либкнехта в Иркутске произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание электропроводки … эскалатора! О задымлении пожарным сообщили очевидцы, после чего на место сразу выехали 18 спасателей и 6 единиц техники.
— Сотрудники звена газодымозащитной службы вывели из задымленных помещений семерых человек. Огонь успел охватить всего три квадратных метра, пожарные быстро с ним справились, — прокомментировали в МЧС региона.
МЧС России напоминает жителям о простых правилах безопасности: необходимо следить за исправностью электроприборов, не перегружать электросеть, а ремонт и обслуживание техники доверять только профессионалам.
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