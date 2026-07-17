Железнодорожный путь поврежден в Воронежской области, ведется его восстановление

15 июля на Свердловской железной дороге произошел сход шести вагонов и секции локомотива грузового состава, перевозившего глинозем. Инцидент случился на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае в 23:31 мск. По предварительным данным транспортной прокуратуры, причиной мог стать локальный размыв земляного полотна. На место направлена восстановительная техника. Жертв и пострадавших нет.