Железнодорожный путь поврежден в Воронежской области, ведется его восстановление

В Воронежской области поврежден один из железнодорожных путей на перегоне Некрылово — Колено. Инцидент произошел ночью, 17 июля, в 3:35, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Движение поездов организовано по второму пути, возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Пострадавших нет. В настоящий момент выясняются причины происшествия устанавливаются. Ремонтные работы координирует оперативный штаб ЮВЖД.
15 июля на Свердловской железной дороге произошел сход шести вагонов и секции локомотива грузового состава, перевозившего глинозем. Инцидент случился на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае в 23:31 мск. По предварительным данным транспортной прокуратуры, причиной мог стать локальный размыв земляного полотна. На место направлена восстановительная техника. Жертв и пострадавших нет.