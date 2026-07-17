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Ж/д пути повредили в Воронежской области

В Воронежской области был поврежден один из железнодорожных путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов организовали по второму маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

В Воронежской области был поврежден один из железнодорожных путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов организовали по второму маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

При происшествии никто не пострадал, уточнили в компании. Повреждение обнаружили прошедшей ночью в 3:35 мск. Его причины еще устанавливаются.

В ЮВЖД предупредили о возможных задержках поездов дальнего следования и пригородных составов. «Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия», — отметили в пресс-службе.