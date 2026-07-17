Под Красноярском осудили пьяного водителя самоката

По базе дорожные полицейские выяснили, что в октябре прошлого года мужчина уже был оштрафован на 45 тысяч за нетрезвое вождение. И лишен водительских прав на полтора года. Видимо, после того случая решил пересесть на самокат, только не подумал, что проблема у него не в том, на каких колесах он катается, а в каком состоянии.