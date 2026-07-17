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Наземный транспорт Самары временно не работал из-за ракетной опасности

Власти временно остановили движение наземного общественного транспорта в Самаре из-за ракетной опасности. Метрополитен продолжил работу. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал мэр в своём канале в мессенджере «Макс».

Ограничения затронули автобусы, троллейбусы и трамваи. Жителям разрешили свободно заходить на станции метро, чтобы укрыться во время опасности. Позже власти возобновили работу наземного транспорта.

Ранее атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. В Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах сбили БПЛА. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. Режим беспилотной опасности в регионе не отменён.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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