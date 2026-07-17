В Бразилии профессиональный бодибилдер умер после тренировки

В Бразилии скончался популярный атлет из штата Баия, не справившийся с нагрузками в период подготовки к турниру. Информацию распространило издание Need To Know.
35-летний Майлсон Араужо обратился за помощью в понедельник, 13 июля, сразу после того, как вернулся домой с тренировки. Он успел позвать свою мать, которая работает медсестрой. Женщина попыталась вернуть сына к жизни и вызвала бригаду скорой помощи. Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти спортсмена.
Араужо пользовался известностью в фитнес-сообществе Бразилии. На протяжении многих лет он посвящал себя бодибилдингу, но профессиональный статус получил лишь в 2023 году, одержав победу в любительском дивизионе на турнире Arnold Classic South America, проходившем в Сан-Паулу. В том же сезоне он занял третью позицию на Musclecontest Brazil, а также оказался на пятом месте на своем первом профессиональном конкурсе Bahia Pro 2023.
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