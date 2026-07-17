В Бразилии профессиональный бодибилдер умер после тренировки

Араужо пользовался известностью в фитнес-сообществе Бразилии. На протяжении многих лет он посвящал себя бодибилдингу, но профессиональный статус получил лишь в 2023 году, одержав победу в любительском дивизионе на турнире Arnold Classic South America, проходившем в Сан-Паулу. В том же сезоне он занял третью позицию на Musclecontest Brazil, а также оказался на пятом месте на своем первом профессиональном конкурсе Bahia Pro 2023.