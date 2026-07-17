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Хабаровчанка получила 2 млн рублей выплат на несуществующего ребёнка

Горожанка предстанет перед судом за мошенничество.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за мошенничество при получении социальных выплат будут судить 42-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По версии следствия, в 2021 году хабаровчанка предоставила в ЗАГС поддельные документы о рождении ребенка в домашних условиях. И в дальнейшем на протяжении четырех лет она незаконно получала выплаты. В действительности ребенок не существовал. Ущерб федеральному бюджету превысил 2 млн рублей.

— Хабаровчанка обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, хабаровчанка заплатит 3 млн рублей за троих нерождённых детей.