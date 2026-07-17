Хабаровчанка получила 2 млн рублей выплат на несуществующего ребёнка

По версии следствия, в 2021 году хабаровчанка предоставила в ЗАГС поддельные документы о рождении ребенка в домашних условиях. И в дальнейшем на протяжении четырех лет она незаконно получала выплаты. В действительности ребенок не существовал. Ущерб федеральному бюджету превысил 2 млн рублей.