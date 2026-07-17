Минобороны: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 дрона ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 243 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.
Уточняется, что беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей.
Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал Минобороны.
Днем ранее повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в городе Энгельсе Саратовской области из-за атаки беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, пострадавших нет.
Утром 10 июля в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников начались пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге.