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Минобороны: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 дрона ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 243 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 243 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей.

Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал Минобороны.

Днем ранее повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в городе Энгельсе Саратовской области из-за атаки беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, пострадавших нет.

Утром 10 июля в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников начались пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге.

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