В пяти муниципалитетах Воронежской области взвыли сирены 17 июля утром

Спустя девять минут — в 6:08 — сирены завыли в Лискинском и Острогожском районах. А уже в 6:17 во всех муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара беспилотников.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области свыше 17 часов — с 15:20 16 июля. А с 5:46 до 6:16 объявлялась ракетная опасность.
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