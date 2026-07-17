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В Ростовской области за сутки, 16 июля, произошло 28 пожаров

На Дону 16 июля спасатели боролись с девятью техногенными пожарами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 16 июля, выдались напряженными для спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, всего в этот день на Дону случилось 28 пожаров. Из них девять носили техногенный характер, 12 раз горела трава, семь — мусор. Также в этот день спасатели устраняли последствия двух аварий.

— К работе привлекали 212 человек, были задействованы 53 единицы техники, — сказали в профильном ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 17 июля в пяти районах области отразили атаку БПЛА.

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