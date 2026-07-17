В Ростовской области за сутки, 16 июля, произошло 28 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 16 июля, выдались напряженными для спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, всего в этот день на Дону случилось 28 пожаров. Из них девять носили техногенный характер, 12 раз горела трава, семь — мусор. Также в этот день спасатели устраняли последствия двух аварий.