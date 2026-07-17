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Силы ПВО сбили за ночь 243 украинских БПЛА

Средства ПВО России с 20:00 до 08:00 мск уничтожили 243 беспилотника ВС Украины над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Средства ПВО России с 20:00 до 08:00 мск уничтожили 243 беспилотника ВС Украины над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также над Республикой Крым, уточнили в Минобороны.

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