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В Пермском крае частично восстановили проезд поездов на месте аварии

Движение поездов на пострадавшем от аварии участке железной дороги Кишерть — Шумково в Пермском крае было частично восстановлено.

Движение поездов на пострадавшем от аварии участке железной дороги Кишерть — Шумково в Пермском крае было частично восстановлено.

Как пояснили в филиале РЖД «Свердловская железная дорога», движение вчера вечером было открыто по одному из путей. Пассажирские поезда, задержанные почти на сутки последствиями ЧП, направились по своим маршрутам.

Напомним, авария на участке железной дороги в Пермском крае произошла в ночь на 16 июля. Локомотив и пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись, повредив пути и опору линии электропередачи. За ночь в ожидании починки путей на участке Кишерть — Шумково скопилось девять пассажирских поездов.

По версии Центрального межрегионального следственного управления СК России, причиной происшествия стал размыв грунта под железнодорожным полотном.