В Пермском крае частично восстановили проезд поездов на месте аварии

Напомним, авария на участке железной дороги в Пермском крае произошла в ночь на 16 июля. Локомотив и пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись, повредив пути и опору линии электропередачи. За ночь в ожидании починки путей на участке Кишерть — Шумково скопилось девять пассажирских поездов.