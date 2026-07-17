Железнодорожные пути повредили в Воронежской области

17 июля в 3:35 на перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области обнаружили повреждение одного из путей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД. Движение поездов организовали по второму пути. При этом могут быть задержки пассажирских и пригородных составов.