Железнодорожные пути повредили в Воронежской области

17 июля в 3:35 на перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области обнаружили повреждение одного из путей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД. Движение поездов организовали по второму пути. При этом могут быть задержки пассажирских и пригородных составов.
— Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, — добавили в филиале ОАО «РЖД».
Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб ЮВЖД.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить по номеру 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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