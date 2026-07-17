Похитивших жену бизнесмена из Новороссийска за 87 млн рублей судят в Краснодаре

Судебное следствие по громкому делу о похищении и жестоком убийстве Юлии Григоренко, жены предпринимателя из Новороссийска, подходит к финалу. В 2023 году преступники вывезли женщину в лес, нанесли ей 15 ножевых ранений, а затем начали шантажировать ее мужа, требуя 26 биткоинов (около 87 млн рублей) за возвращение «живой» супруги, сообщает корреспондент «КП-Кубань» из зала суда.