Похитивших жену бизнесмена из Новороссийска за 87 млн рублей судят в Краснодаре

Судебное следствие по громкому делу о похищении и жестоком убийстве Юлии Григоренко, жены предпринимателя из Новороссийска, подходит к финалу. В 2023 году преступники вывезли женщину в лес, нанесли ей 15 ножевых ранений, а затем начали шантажировать ее мужа, требуя 26 биткоинов (около 87 млн рублей) за возвращение «живой» супруги, сообщает корреспондент «КП-Кубань» из зала суда.
На скамье подсудимых находятся двое из троих участников ОПГ — Карен Тороян и Ашот Агаян. Организатор банды, 30-летний Ридван Алиев, до суда не дожил: после задержания у него случился сердечный приступ. Согласно материалам дела, именно он планировал разбойные нападения на «богатых людей», а информацию о жертвах получал от знакомого адвоката.
Преступники действовали цинично: следили за Юлией у фитнес-клуба, угнали автомобиль для похищения, а после того как убили женщину, отправили её супругу Роману Григоренко пугающие сообщения. В них бандиты угрожали расправой, запрещали обращаться в ФСБ и полицию, обещая прислать координаты с местонахождением «целой и невредимой» Юлии после перевода криптовалюты.
В суде подсудимые придерживаются абсурдной версии: они утверждают, что совершали похищение и убийство якобы по «заданию спецслужб». Потерпевший муж, выступая на заседании, потребовал 200 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Когда один из фигурантов попытался оспорить сумму, назвав её «необоснованной», Роман Григоренко ответил эмоциональной речью, назвав поведение убийц хладнокровным цинизмом.
Судебное следствие близится к концу, на 30 июля назначено заседание, в ходе которого стороны перейдут к прениям.