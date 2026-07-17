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Атака БПЛА на Дон в ночь на 17 июля стала частью удара по 12 регионам

В пяти районах Дона отразили атаку БПЛА в ночь на 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 17 июля отразили атаку вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В частности, вражеские дроны уничтожили в пяти районах: в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

В Министерстве обороны РФ добавили, что в эту ночь украинские БПЛА атаковали 12 регионов страны. Кроме Ростовской области, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, над Ставропольем и Крымом. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

— В течение ночи в период с 20:00 до 8:00 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — прокомментировали в Министерстве обороны.

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