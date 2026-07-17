Двух жителей Хабаровского района будут судить за добычу 123 кг осетра и калуги

Родственники в октябре прошлого года, по версии следствия, сетью с маломерного судна поймали в Амуре запрещенную для свободной добычи рыбу, разделали ее на фрагменты общим весом 123 кг и на лодке повезли домой. Их задержали полицейские. Ущерб от незаконной добычи рыбы составил 1,4 млн рублей.