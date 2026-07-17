Двух жителей Хабаровского района будут судить за добычу 123 кг осетра и калуги

В Ульчском районе за незаконную добычу амурского осетра и калуги перед судом предстанут два жителя села Сикачи-Алян, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Родственники в октябре прошлого года, по версии следствия, сетью с маломерного судна поймали в Амуре запрещенную для свободной добычи рыбу, разделали ее на фрагменты общим весом 123 кг и на лодке повезли домой. Их задержали полицейские. Ущерб от незаконной добычи рыбы составил 1,4 млн рублей.
— Мужчины обвиняются в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Ульчский районный суд Хабаровского края для рассмотрения. Для возмещения причиненного государству ущерба Хабаровским транспортным прокурором в суд подан иск о взыскании с обвиняемых 1,4 млн рублей, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Напомним, два жителя Хабаровского края заплатят 640 тысяч рублей за промысел осетров.