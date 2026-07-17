Красноярская предпринимательница обманула покупателей на 127 тысяч

Первой жертвой стала 40-летняя жительница краевого центра. Она присмотрела комод и тумбы, оформила заказ, оплату перевела авансом — 76 тысяч рублей. Однако прошли месяцы — ни товара, ни денег назад. Тогда она пошла в полицию и написала заявление.