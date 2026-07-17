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Пожар площадью пять тысяч «квадратов» произошел в промзоне в Бронницах

Пожар площадью пять тысяч квадратных метров произошел в промышленной зоне в подмосковных Бронницах, повреждены несколько машин. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в МЧС РФ.

Пожар площадью пять тысяч квадратных метров произошел в промышленной зоне в подмосковных Бронницах, повреждены несколько машин. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в МЧС РФ.

— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне, огнем повреждены несколько автомобилей, — цитирует заявление ТАСС.

По данным ведомства, к тушению возгорания привлечены 60 специалистов, а также 20 единиц специальной техники.

До этого в Ростовской области также сгорели кустарная автозаправочная станция, оборудованная в кузове грузовой «газели», и семь легковых автомобилей, которые стояли рядом с ней.

Кроме того, 26 июня на 25-м километре Ярославского шоссе в подмосковных Мытищах загорелся мусоровоз. Его водитель успел выпрыгнуть из транспортного средства перед возгоранием.

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