Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бронницах произошёл пожар на площади 5 тысяч квадратов, горят автомобили

Утром 17 июля 2026 года в подмосковных Бронницах произошел серьёзный пожар. Сообщение о возгорании в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило в 07:29.

Источник: Life.ru

Инцидент зафиксирован на территории промышленной зоны по адресу: город Бронницы, Производственный проезд, дом 6 (муниципальный округ Раменский). По данным МЧС России, площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Согласно предварительной информации, на территории промзоны горят автомобили.

К ликвидации пожара привлечены значительные силы: всего задействовано 58 человек и 20 единиц техники. Непосредственно от МЧС России в работах участвуют 21 человек и 7 единиц спецтехники.

На данный момент информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется. В ведомстве напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться по единому телефону спасения 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России: 8-(498)-505−41−70.

Ранее в Батайске Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два подростка — 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении смерти. Силовики осмотрели место трагедии и опросили владельцев дома.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше